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31 يناير, 2017   2760

سمو محافظ جدة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية

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صراحة-جدة:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , بمكتبه اليوم ، معالي الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور عبدالرحمن آل إبراهيم .
واطلع سموه خلال الاستقبال على جهود شركة المياه الوطنية التي تهدف إلى تحسين مستويات جودة العمليات التشغيلية ، ومدى الاهتمام بخدمة العملاء بالمحافظة .
كما اطلع على سير العمل في المشروعات الرئيسية لتحسين البنية التحتية لشبكة المياه, وتجميع مياه الصرف الصحي ومعالجتها والاستفادة منها, وكذلك سير العمل في مشاريع التخزين الإستراتيجية لتعزيز إمدادات المياه إلى محافظة جدة .
وحثّ سمو محافظ جدة الجميع على سرعة إنجاز الأعمال , وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين تحقيقاً للمصلحة العامة .

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