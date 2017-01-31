مدير الامن العام يقلد عدد من ضباط الامن العام رتبة لواء بعد صدور الامر الكريم

صراحة-الرياض:قلد معالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج عدد من ضباط الأمن العام رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم الىرتبة (لواء) ، بحضور مساعدي مدير الأمن العام ومدراء الادرات العامة وقادة القوات حيث شملت الترقيات الى رتبة لواء كل من:-

– العميد /عبدالله جمعان النفيعي – مدير الادارة العامة للمعاهد بشئون التدريب

– العميد /فهد سعود المعمر – قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

– العميد / خالد عبدالله الحركان – من ادارة أمن الحج والعمرة

– العميد / فهد بن سميحان العنزي مدير انظمة الاتصالات بمنطقة مكة المكرمة

– العميد / خالد عبدالله بن محارب – مدير الادارة العامة للاسلحة والمتفجرات المكلف

– العميد /عبدالرحمن عبدالله الدويش – مدير عام مكتب مدير الأمن العام

– العميد /محمد ابراهيم الربيق – نائب قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

– العميد /خالد محمد العامري – مدير التجهيزات الامنية

من جهته هنأ الفريق المحرج المترقين متمنيا لهم مزيدًا من التوفيق في حياتهم العملية وأن تكون هذه الترقية مداد خير لهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن وأن تكون دافعا لبذل المزيد من الجد والعطاء

إلى ذلك عبّر المترقون عن سعادتهم بهذه الترقية الكريمة مؤكدين العزم على بذل مزيد من العطاء في ظل توجيهات القيادة الحكيمة مثمنين لمعالي مدير الأمن العام تقليدهم رتبهم الجديدة.