المتحدث الأمني لوزارة الداخلية : مداهمة موقع تخزين مواد مهربة في جدة والقبض على ثلاثة متورطين وبحوزتهم مليونين و300 ألف قرص إمفيتامين

صراحة-الرياض:صرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأنه في إطار تنفيذ مهام الجهات الأمنية لمكافحة تهريب وترويج المخدرات، فقد توفرت معلومات للجهات الأمنية المختصة عن شبكة إجرامية تمتهن تهريب أقراص الإمفيتامين (الكبتاجون) إلى المملكة وترويجها فيها، وقيام عناصرها بتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدر، وتمكنهم من إدخالها إلى المملكة، حيث تم تكثيف إجراءات التحري عنها، وتم ـ بتوفيق الله ـ تحديد موقع تخزين المواد المهربة بمحافظة جدة ومتابعته، ومداهمة العناصر المتورطة في ذلك أثناء وجودهم بالموقع، والقبض عليهم وعددهم (3)، إثنان منهم سعوديان والثالث صيني الجنسية، وتم في حوزتهم ضبط (2.300.000) مليونين وثلاثمائة ألف قرص إمفيتامين (كبتاجون) مخبأة في صناديق نحاسية داخل آلة ميكانيكية.

ووزارة الداخلية إذ تعلن ذلك لتؤكد بأن رجال الأمن سيواصلون تنفيذ مهامهم لمتابعة العناصر الإجرامية التي تمتهن تهريب المخدرات إلى المملكة وترويجها فيها والقبض عليهم وضبط ما في حوزتهم من سموم يستهدفون بها مستقبل شبابنا ، لينالوا جزاءهم العادل. والله ولي التوفيق.