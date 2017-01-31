مرور منطقة حائل ينفذ حملة مرورية توعوية لقائدي وملاك الشاحنات

صراحة-حائل:نفّذت إدارة مرور منطقة حائل اليوم, حملة مرورية توعوية لقائدي وملاك الشاحنات من أجل تركيب حواجز حديدية أمام وخلف وجوانب الشاحنات .

وأوضح مدير إدارة مرور منطقة حائل العميد خالد بن أحمد الضبيب, أن الحملة التي تأتي بالتعاون مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ووزارة النقل, تستهدف قائدي وملاك الشاحنات من خلال دوريات المرور في المواقع التي تكثر فيها الشاحنات, حيث تم توزيع البروشورت والإرشادات لتوجيههم وحثهم على الالتزام بالقرار وسرعة تركيب الحواجز الحامية بالشاحنات الخاصة فيهم.

وأفاد العميد الضبيب أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس, تفرض على الشاحنات وجود الحواجز على جميع جوانب الشاحنات لتقي من دخول المركبات الصغيرة تحت الشاحنات عند وقوع الحوادث – لا سمح الله -, داعياً ملاك الشاحنات إلى سرعة تركيب الحواجز الحامية على شاحناتهم لسلامتهم وسلامة الآخرين