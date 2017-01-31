أمير عسير يستقبل الوكيل الشرعي لأسرة المقتول القحطاني

صراحة-أبها:استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس لجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة, في مكتب سموه بالإمارة اليوم, المواطن مداوي بن عوض بن علي آل خزيم القحطاني الوكيل الشرعي لأسرة المقتول لاحق بن مداوي بن علي آل خزيم القحطاني, الذي تنازل لوجه الله تعالى ثم بشفاعة سمو ولي العهد وشفاعة سمو أمير منطقة عسير.

وثمن سمو الأمير فيصل بن خالد هذه المبادرة الإنسانية النبيلة, مؤكداً أن العفو والصفح من شيم الرجال وأن التنازل عن الدم عمل عظيم وأجره كبير عند الله, سائلاً سموه الله تعالى للفقيد الرحمة والمغفرة .

بدوره أعرب القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على جهوده الحثيثة لتقريب وجهات النظر وسعيه الدائم لإصلاح ذات البين.