د.الغفيص يستمع لمبادرات ومشاريع شبابية.. ويؤكد: مستعدون لتقديم كافة أوجه الدعم.. وسنعمل تشاركياً على تطوير المبادرات النوعية

صراحة-الرياض:التقى معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص اليوم (الثلاثاء)، في مقر الوزارة بمدينة الرياض، مجموعة من الشباب الرياديين والعاملين وأصحاب المبادرات في سوق العمل، حيث طرح الشباب أثناء اللقاء المشاريع والمبادرات التي يعملون عليها وأبرز التحديات التي يواجهونها في أعمالهم، مستعرضين احتياجاتهم للبرامج التمويلية والتدريبية التي تمكنهم من تحقيق رؤاهم ومبادراتهم.

وتحدث الشباب خلال لقائهم بالوزير عن تنظيمات وتشريعات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي كان لها أثر في دعم مبادراتهم ومقترحاتهم وتنفيذها، في خطوة تؤصل التشاركية تحقيقا لمقتضيات التنمية الاقتصادية الراهنة.

وثمن الدكتور علي الغفيص في بداية اللقاء الجهود الكبيرة التي يقودها شباب وشابات الوطن في سوق العمل، مشيراً إلى أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية مستعدة لتقديم كافة أشكال الدعم للشباب والشابات العاملين والعاملات في السوق، سعياً إلى تمكينهم من تحقيق النمو الاقتصادي، وبما ينعكس على الاقتصاد الوطني بالمملكة.

وأكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية، أن الوزارة ستعمل بالشراكة مع الرياديين على تطوير الأفكار الإبداعية والخلاقة وسط بيئة عمل مميزة، تساهم بشكل ملحوظ في التنمية الوطنية الشاملة.

واستمع معالي الوزير خلال اللقاء إلى مقترحات وآراء الشباب، وأبرز التحديات التي تواجههم في سوق العمل، حيث وعد د.الغفيص أن منظومة العمل والتنمية الاجتماعية ستقدم الدعم الكامل للشباب الذي سجل إبداعات لافتة بالسوق.