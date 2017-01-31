“نزاهة” تشارك في مهرجان الجنادرية في دورته الـ (31)

وبهذه المناسبة عبَّر معالي رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) الدكتور/ خالد بن عبد المحسن المحيسن، عن سعادته بمشاركة الهيئة في هذا المهرجان، واعتبرها فرصة للتواصل مع الأجهزة الحكومية، والخاصة، ومؤسسات المجتمع المدني، والمواطنين والمقيمين بوصفهم شركاء الهيئة في حماية النزاهة، وإشاعة مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد.

وأضاف معاليه أن الجناح يشتمل على عدد من اللوحات التوعوية والتعريفية بخدمات الهيئة ومنها آلية تقديم البلاغات، وتطبيقها على الأجهزة الذكية، وسيتيح الجناح للزوار ولأول مرة إمكانية تقييم مستوى النزاهة والشفافية في الأجهزة الحكومية الخدمية في المملكة، ومدى الرضا عن الخدمات المُقـدمة نحو المستفيدين من خلال خدمة (قيِّم) عبر تطبيق نزاهة على الأجهزة الذكية، الموفرة داخل الجناح.

ورفع رئيس الهيئة في ختام تصريحه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك/ سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ رعاه الله ــ لدعمه المتواصل ومساندته للهيئة، مثمناً للقائمين على المهرجان جهودهم المقدرة وفي مقدمتهم صاحب السمو الملكي الأمير/ متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وزير الحرس الوطني.