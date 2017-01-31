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31 يناير, 2017   1932

أمير الحدود الشمالية يتفقد سير العمل بجسر وموقع سوق الماشية الجديد في عرعر

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صراحة-الرياض:قام صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم , بجولة تفقدية لجسر وسوق الماشية الجاري تنفيذه حالياً بمدينة عرعر بتكلفة بلغت ثلاثة وعشرين مليون ريال بطول ( 2 كم ) و 400 متر , حيث وقف سموه على سير العمل بهذا المشروع الذي شارف على الانتهاء .
وكان في استقبال سموه مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد بن فهد الشمري الذي قدم شرحاً مفصلاً عن هذا المشروع الواقع على طريق عرعر سكاكا , وقامت بتنفيذه إحدى الشركات الوطنية , كما اطلع سموه على مشروع موقع سوق الماشية الجديد الذي تنفذه أمانة المنطقة , مشيدا بما تم إنجازه في هذين المشروعين.

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