أمير الحدود الشمالية يتفقد سير العمل بجسر وموقع سوق الماشية الجديد في عرعر

صراحة-الرياض:قام صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم , بجولة تفقدية لجسر وسوق الماشية الجاري تنفيذه حالياً بمدينة عرعر بتكلفة بلغت ثلاثة وعشرين مليون ريال بطول ( 2 كم ) و 400 متر , حيث وقف سموه على سير العمل بهذا المشروع الذي شارف على الانتهاء .

وكان في استقبال سموه مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس ماجد بن فهد الشمري الذي قدم شرحاً مفصلاً عن هذا المشروع الواقع على طريق عرعر سكاكا , وقامت بتنفيذه إحدى الشركات الوطنية , كما اطلع سموه على مشروع موقع سوق الماشية الجديد الذي تنفذه أمانة المنطقة , مشيدا بما تم إنجازه في هذين المشروعين.