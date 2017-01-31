أمير الجوف يقلد نائب مدير شرطة المنطقة رتبته الجديدة ” لواء “

صراحة – فيصل القحطاني : قلد صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بديوان الإمارة اليوم , نائب مدير شرطة المنطقة العميد خالد بن حمدان البيالي رتبته الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة ( لواء ) ، متمنيا سموه له دوام التوفيق .

من جهته عبر اللواء البيالي عن شكره للقيادة الرشيدة ولسمو أمير منطقة الجوف على هذه الثقة ، سائلا المولى عز وجل أن يعينه على خدمة دينه ووطنه .

حضر الاستقبال والتقليد مدير شعبة الدراسة بشرطة المنطقة العقيد زياد بن محمد اللحيد ومدير العلاقات العامة والمتحدث لشرطة المنطقة المقدم يزيد بن سعود النومس .