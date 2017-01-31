“مسك الخيرية” تطلق مبادرة لتدريب القيادات النسائية الشابة في 8 مناطق

صراحة – خالد الحسين : أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية” مبادرة “قيادات”، المتمثلة في برنامج تدريبي مخصص للنساء في مجال القيادة، من شأنه اكتشاف المهارات القيادية لدى الفتيات، والإسهام في تطوير هذه المهارات، وتنمية القدرات، وتمكينهن من تفعيل تواجدهن الإيجابي والمؤثر في المؤسسات والمنظمات التي يعملن بها.

وأعلنت “مسك الخيرية” عن فتح باب التسجيل في البرنامج ابتداءً من يوم 4 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 1 فبراير 2017م، حتى يوم 14 جمادى الأولى 1438هـ الموافق 11 فبراير 2017م، داعية الراغبات في التسجيل إلى زيارة الموقع الإلكتروني للمؤسسة (www.misk.org.sa) وذلك لتعبئة بياناتهن واختيار مكان إنعقاد البرنامج.

وسيعقد البرنامج 8 مرات بشكل متتابع على مدى 6 أشهر في 8 مناطق هي الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، عسير، القصيم، حائل، والجوف، فيما يتطلب التسجيل عند اختيار المنطقة أن تكون المتقدمة من ذات المنطقة، أو القريبة منها، في حال لم تكن ضمن الخيارات.

ويتضمن البرنامج ورش عمل مكثفة وزيارات ولقاءات تتيح للمشاركات اكتساب خبرات نوعية متقدمة، وإلهامهن للتقدم والتميز والنجاح، إذ سيقام في 8 مناطق بالمملكة لـ100 قيادية شابة يتم اختيارهن وفق معايير ترتبط بكفائتهن وأدوارهن العملية ومدى تناسبها مع طبيعة البرنامج، بعد تسجيل بيانتهن خلال فترة التسجيل.

ويقدم البرنامج جلسات تدريبية مكثفة لمدة 3 أيام في كل منطقة، بواقع 5 ساعات يومياً تليها ورش عمل وحلقات نقاش في اليوم الرابع، تشتمل على لقاءات مثرية وتبادل للآراء والأفكار مع قيادات وطنية ملهمة، فيما تتمثل المحاور الأساسية للبرنامج في فن القيادة، والقيادة في ميدان العمل، وبناء الصورة والإلهام، والممارسة العملية للقيادة.

ويأتي برنامج “قيادات” ضمن أهداف مؤسسة مسك الخيرية الساعية إلى تشجيع التعلم وتنمية مهارات القيادة لدى الشباب لضمان مستقبل أفضل للمملكة العربية السعودية، بما يتكامل مع جهود حكومة المملكة في تحقيق رؤية المملكة 2030، التي تتضمن تعزيز مشاركة المرأة وبناء قدراتها وتمكينها، لزيادة مساهمتها في التنمية.

كما يهدف برنامج قيادات إلى إبراز وتحفيز مهارات القيادة والأساليب الحديثة لخلق والمحافظة على بيئة عمل تهتم بالريادة والتخطيط وبناء استراتيجيات ناجحة للعمل تحافظ على الجودة والنوعية، حيث سيعطي المشاركات فرصة لفهم ماهية القيادة وأفضل طرق وأساليب التواصل داخل وخارج منظومة العمل وكيفية العمل ضمن مجموعات ووفق خطط محددة، وطرق تنظيم المشاريع وبعض الأدوات التي تعمل على تشجيع تنفيذ البرامج والمشاريع بفاعلية وجودة