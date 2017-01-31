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31 يناير, 2017   2645

لجنة التعديات بأملج تستعيد 40 ألف متر من الأراضي المعتدى عليها بطريق صروم

إزالة-التعديات

صراحة – فيصل القحطاني : استعادت لجنة التعديات بمحافظة أملج اليوم،أراضي معتدى عليها بلغت مساحتها الإجمالية40 ألف متر مربع بالمنطقة الواقعة بين حراج الأغنام والصناعية على طريق صروم التي أقيمت بطرق عشوائية ودون صكوك شرعية تثبت ملكية الموقع.
وأوضحت اللجنة أن أعمال الإزالة التي تمت بحضور أعضاء اللجنة, شملت أحواشا وغرفا وعقوما ترابية وأسلاكا شائكة, وفقاً للتوجيهات الصادرة لمتابعة هذه المخالفات وإزالة أي تعديات على الأراضي والممتلكات العامة.
وأكدت اللجنة عدم تهاونها في إزالة أي مخالفات أو تجاوزات وستواصل أعمالها الميدانية ومهامها على مدار الساعة، مقدمة شكرها لتعاون المواطنين معها في الإبلاغ عن إي إحداث على الأراضي العامة

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