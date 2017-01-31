المملكة تفوز بمقر لمركز إقليمي في جدة لتبادل الملاحة الجوية

صراحة – محمد المحسن : أعلن رئيس الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور خليل بن مصلح الثقفي, عن فوز المملكة بمقر مركز إقليمي في جدة لتبادل نشرات الأرصاد الخاصة بالملاحة الجوية, وذلك لكون المملكة من الدول الرائدة في مجال الأرصاد الجوية.

ويهدف مركز جدة الإقليمي إلى تجميع وبث نشرات الأرصاد الخاصة بالملاحة الجوية من وإلى دول إقليم الشرق الأوسط، بما في ذلك النشرات الساعية الخاصة بالملاحة الجوية, والنشرات التحذيرية ذات التأثير على سلامة الطيران، سواءً على مستوى المطارات أو الممرات الجوية, كما يعد المركز حلقة وصل ما بين إقليم الشرق الأوسط وبقية المراكز المشابهة حول العالم.

يذكر أن المركز يقوم على خدمة دول الإقليم المكونة من 14 دولة.