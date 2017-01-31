أسعار الذهب تحقق أعلى ارتفاع خلال أسبوع

صراحة – فيصل القحطاني : حققت أسعار الذهب اليوم، أعلى مستوى ارتفاعٍ لها خلال أسبوع حيث صعد سعر أوقية الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.3 في المئة ليصل إلى 1199.01 دولاراً أمريكياً، فيما ارتفع سعر أوقية الذهب للعقود الآجلة في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 0.4 بالمئة ليبلغ 1197.90 دولاراً أمريكياً للأوقية.

وأوضحت وسائل الاعلام البريطانية ان انخفاض الدولار الامريكي دعم ارتفاع الذهب، بينما يتوقع أن يعزز ارتفاع أسعار الفائدة العملة الأمريكية مما يجعل الذهب المقوم بالدولار اعلى تكلفة بالنسبة للمشترين بالعملات الأخرى، الشيء الذي قد يضعف الطلب.

وزاد سعر أوقية الفضة في السوق الفورية اليوم بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 17.20 دولاراً أمريكياً ، فيما استقر سعر أوقية البلاتين عند 985.24 دولاراً أمريكياً ، وارتفع سعر أوقية البلاديوم بنسبة 0.9 في المئة ليبلغ 746.60 دولاراً أمريكياً.