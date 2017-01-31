السوق المالية تلزم الشركات التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر بالإفصاح عن خطتها

صراحة – محمد المحسن : إشارةً إلى المدة المحددة للشركات القائمة لتعديل أوضاعها وفقاً لأحكام نظام الشركات المحددة بتاريخ 25/07/1438هـ الموافق 22/04/2017م، ولقرب انتهاء هذه المدة، وبناءً على المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات المتضمنة أنه في حال بلوغ خسائر الشركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع وجب على مجلس إدارة الشركة دعوة الجمعية العامة غير العادية للاجتماع لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس، وأنه في حال عدم اجتماع الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المحددة أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع أو إذا قررت زيادة رأس المال ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة فتعد الشركة منقضية بقوة النظام.

تعلن هيئة السوق المالية عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% فأكثر من رأس المال المدفوع بالإفصاح على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) قبل تاريخ 24/07/1438هـ الموافق 21/04/2017م عن خطتها حيال تطبيق المادة الخمسون بعد المائة من نظام الشركات.