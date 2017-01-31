توقيع اتفاقية بين الملاحة الجوية وصندوق الموارد البشرية لتوظيف وتدريب الشباب

صراحة – نواف العايد : وقعت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية وصندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة (هدف) اتفاقية شاملة لتوظيف وتدريب الشباب السعودي.

ووقع العقد من جانب الشركة الرئيس التنفيذي المكلف الدكتور صالح بن هشبول الغامدي ومن جانب صندوق تنمية الموارد البشرية مدير عام الفرع بمنطقة مكة المكرمة عبدالرحمن بن علي الزهراني.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم صندوق الموارد البشرية لبرامج التوطين والتوظيف القائمة في الشركة في مختلف مجالاتها الفنية والإدارية.

مما يذكر أن شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية هي إحدى قطاعات الهيئة العامة للطيران المدني التي تحولت مؤخراً إلى شركة وفق برامج خصخصة قطاعات الهيئة للعمل وفق اُسلوب تجاري وبالتزامن مع رؤية 2030 م.

وقد بدأت الشركة أعمالها بكوادرها الوطنية المؤهلة والمدربة في مجالات المراقبة الجوية وهندسة صيانة الانظمة الملاحية والعديد من التخصصات الفنية والمهنية والإدارية.

وتسعى الشركة من خلال خطة استراتيجية طموحة الى المساهمة في النمو الاقتصادي الوطني ورفع كفاءة التشغيل من خلال إتاحة الفرص الوظيفية للشباب السعودي المؤهل.