امير القصيم يشيد ببرامج وخدمات مخيم ربيعنا صحي

صراحة – فيصل القحطاني : اشاد صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم بمعرض المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم ” ربيعنا صحي ” والمقام ضمن فعاليات مهرجان الربيع ببريدة ، وذلك بعد ان اطلع على البرامج التوعوية والعلاجية والوقائية التي يقدمها لزوار المهرجان .

جاء ذلك ، بعد زيارة سمو امير القصيم لمعرض ربيعنا صحي اثناء زيارته لمهرجان الربيع ببريدة أمس ( الاثنين ) ، وتكريم سموه للشؤون الصحية ، تقديرا لجهودها في تفعيل مخيم ربيعنا صحي ، حيث قدم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة القصيم بالانابة الدكتور سلطان الشايع شرحا لسموه عن ابرز الخدمات التي يقدمها من مختلف الإدارات الفنية المشاركة بالمخيم .

وثمن المدير العام بالانابة تكريم سمو امير القصيم واصفا هذا التكريم بانه تتويج لجهود الكوادر الطبية والفنية المشاركة بمخيم ربيعنا صحي ، مبينا بان الشؤون الصحية بالمنطقة وبتوجيه من المدير العام تؤمن باهمية الوصول لجميع شرائح المجتمع خصوصا في أماكن التجمعات لايصال الرسالة التوعوية وابراز البرامج العلاجية المقدمة للمواطنين فضلا عن اكتشاف الحالات الصحية وتحويلها للمستشفيات المرجعية للاطمئنان على وضعها الصحي وتقديم الخدمة العلاجية لهم .

من جانبه ، أكد مدير العلاقات العامة والاعلام الصحي المشرف على المعرض احمد البلهــان بان معرض ربيعنا صحي روعي فيه الشمولية في تقديم الخدمة ، بحيث لا تقتصر الإدارات المشاركة على التوعية فقط إنما تتجاوز ذلك الى الوقاية والعلاج ، حيث تم اكتشاف حالات مرضية لكثير من زوار المعرض ، وذلك بعد اجراء فحوصات مبدئية لهم ، من خلال الأجنحة المشاركة ، مثمنا دعم واهتمام المدير العام مما اسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من معرض ربيعنا صحي وهو ما تؤكده الأرقام والإحصاءات لفريق العمل بالمعرض .