دوري الشباب: نتائج مباريات الجولة العاشرة

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:

القادسية – الفتح ( 3 – 2 )

هجر – الرائد ( 1 – 0 )

العدالة – الاتحاد ( 1 – 1 )

الوحدة – النصر ( 1 – 3 )

أحد – الشباب ( 1 – 2 )

الأهلي – الهلال ( 1 – 2 )

وجاء الترتيب على النحو التالي:

1 – الشباب ( 22 نقطة )

2 – الهلال ( 21 نقطة )

3 – النصر ( 20 نقطة )

4 – القادسية ( 14 نقطة )

5 – أحد ( 14 نقطة )

6 – الأهلي ( 13 نقطة )

7 – الوحدة ( 13 نقطة )

8 – الاتحاد ( 12 نقطة )

9 – هجر ( 12 نقطة )

10 – الرائد ( 11 نقطة )

11 – العدالة ( 9 نقاط )

12 – الفتح ( 4 نقاط )