دوري الشباب: نتائج مباريات الجولة العاشرة

صراحة – محمد المحسن : أقيمت اليوم ست مباريات ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي الممتاز لدرجة الشباب وجاءت نتائجها كالتالي:
القادسية – الفتح ( 3 – 2 )
هجر – الرائد ( 1 – 0 )
العدالة – الاتحاد ( 1 – 1 )
الوحدة – النصر ( 1 – 3 )
أحد – الشباب ( 1 – 2 )
الأهلي – الهلال ( 1 – 2 )
وجاء الترتيب على النحو التالي:
1 – الشباب ( 22 نقطة )
2 – الهلال ( 21 نقطة )
3 – النصر ( 20 نقطة )
4 – القادسية ( 14 نقطة )
5 – أحد ( 14 نقطة )
6 – الأهلي ( 13 نقطة )
7 – الوحدة ( 13 نقطة )
8 – الاتحاد ( 12 نقطة )
9 – هجر ( 12 نقطة )
10 – الرائد ( 11 نقطة )
11 – العدالة ( 9 نقاط )
12 – الفتح ( 4 نقاط )