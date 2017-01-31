شرطة منطقة مكة تنفذ برنامج “توجيه” لمنسوبي الأمن العام

صراحة – خالد الحسين : نفذت شرطة منطقة مكة المكرمة برنامج (توجيه) موجها لمنسوبي الأمن العام العاملين في الميدان الذين يتعاملون مع الجمهور مباشرة , بحضور معالي عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري ومنسوبي قطاعات الأمن العام بمنطقة مكة المكرمة .

وتزامن البرنامج مع إطلاق مشروع إمارة منطقة مكة المكرمة الذي أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ( كيف نكون قدوة ) الذي يندرج تحت إستراتيجية المنطقة في جانب بناء الإنسان وتنمية المكان .

وألقى معالي الدكتور الشثري محاضرة حث فيها الجميع على إخلاص العمل لله واستشعار نعمة خدمة ضيوف الرحمن , وأهمية التمتع بحسن الخلق في التعامل مع الجمهور وكيف يمكن لرجل الأمن أن يكون قدوة لغيره بأداء عمله على الوجه الأكمل والخلق الحسن .

بعد ذلك تم تكريم معاليه بدرع تذكاري قدمه مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد محمد العمري , كما تسلم معاليه درعا تذكاريا مماثلا من قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة العميد عبدالله الغفيص .