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31 يناير, 2017   2093

مدير عام تعليم الرياض يرعى حفل تخريج طلاب مجمع الملك سعود بالدرعية

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صراحة – فيصل القحطاني : رعى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الدكتور عبدالله بن محمد المانع حفل تخريج طلاب ثانوية مجمع الملك سعود وذلك في قاعة الدرعية بجامعة الملك سعود بحضور مدير مكتب تعليم الدرعية الاستاذ فواز آل داود

حيث بدء الحفل بمسيرة الخريجين ثم كلمة لقائد ثانوية مجمع الملك سعود الدكتور وليد الحيدر كما تخلل الحفل عرض مصور لمسيرة الطلاب التعليمية ومسيرة المجمع التعليمي التي بدأت بافتتاح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله للمجمع حينما كان أميرا لمنطقة الرياض عام 1419 ..

كما ألقى سعادة المدير العام كلمة هنأ فيها الخريجين وتحدث عن شيء من ذكرياته خلال الانتقال من مرحلة الثانوية الى الجامعة ثم اختتم الحفل بتسليم الهدايا والصور التذكارية.

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