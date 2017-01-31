شراكة بين وزارة التعليم والبنك الإسلامي للتنمية من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030م

صراحة – خالد الحسين : اتفقت وزارة التعليم والبنك الإسلامي للتنمية ، على تعزيز الشراكة بينهما من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030م ، وبرنامج التحول الوطني 2020 ، من خلال عدد من البرامج أبرزها .. التعليم من أجل التوظيف ، وبناء قدرات المعلمين ، وتبادل التجارب والخبرات مع الدول الأعضاء بالبنك .

ورحب معالي وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى ، لدى استقباله معالي رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار في مكتبه بمقر الوزارة بالرياض اليوم ، بالشراكة مع البنك الذي يتمتع بخبرات طويلة في مجال دعم التعليم بالدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة بالدول غير الأعضاء ، مشيراً إلى استعداد المملكة لتبادل الخبرات مع البنك لمصلحة المملكة وكافة الدول الأعضاء .

وناقش الاجتماع عدداً من المجالات التي يمكن للوزارة والبنك التعاون على تحقيقها ، ومنها التدريب والتأهيل لمدراء المدارس ومساعدي مدراء التعليم من أجل تطوير العملية التعليمية ، والشراكة في دعم المراكز الخاصة بتطوير المناهج وتدريب المعلمين ، والشراكة في مشروع المنح الدراسية لأبناء العالم الإسلامي للدراسة في الجامعات السعودية ، حيث يمكن بالتعاون بين البنك والوزارة توسيع نطاق تلك المنح .

كما تم التطرق للشراكة بين القطاعين العام والخاص كمجال للتعاون المشترك ، حيث إن للوزارة العديد من البرامج في هذا الخصوص منها برنامج تمويل بناء المدارس عن طريق القطاع الخاص ، والهدف هو التخلص من المدارس المستأجرة في التعليم العام ، كما للوزارة مشروع لإنشاء وتشغيل المستشفيات الجامعية عن طريق الشراكة مع القطاع الخاص بهدف توفير التأهيل للطلاب وتقديم الخدمة العلاجية للمجتمع , بالإضافة إلى مناقشة التعاون مع البنك في مجال تعليم اللغة العربية خارج العالم الإسلامي ، فضلاً عن مشروعات خاصة بتعزيز الدراسات والبحوث ، وإنشاء المكتبة الرقمية على مستوى الجامعات والتعليم العام كمنصة وطنية لنقل المعرفة .

وتداول اجتماع اللجان الفنية تلك القضايا بالتفصيل ومن بينها تقديم خدمات استشارية ومعرفية في مجال المالية الإسلامية ، بالتعاون مع المؤسسات المعروفة دولياً في هذا المجال ، ووضع استراتيجية واضحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم ، مع أهمية التركيز على معايير الخدمات التعليمية والمخرجات والحوكمة .