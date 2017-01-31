البرلمان البريطاني يعقد جلسة لمناقشة زيارة ترامب

صراحة – وكالات: يعقد البرلمان البريطاني جلسة في 20 شباط/فبراير لمناقشة زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الاميركي دونالد ترامب لبريطانيا بعدما وقع 1,6 مليون شخص عريضة تطالب بخفض مستوى زيارته الى زيارة رسمية.

وقال البرلمان عبر موقعه ان “البرلمان سيناقش العريضة في 20 شباط/فبراير 2017”.

وجاء في العريضة “يجب السماح بدخول دونالد ترامب الى المملكة المتحدة بوصفه رئيسا للادارة الاميركية، ولكن يجب عدم دعوته للقيام بزيارة رسمية لان ذلك سيتسبب بالحرج لجلالة الملكة”.

من ناحية اخرى جمعت عريضة مناوئة تطالب بان يقوم ترامب بزيارة دولة 100 الف توقيع، ما يلزم نواب البرلمان مناقشتها، على ان يتم ذلك في الوقت نفسه.

وخرج الالاف الى الشوارع البريطانية الاثنين احتجاجا على قرار ترامب حظر دخول مواطني سبع دول غالبية سكانها من المسلمين الى بلاده.

وتستقبل الملكة اليزابيث الثانية الزوار الذين يقومون بزيارة دولة، بوصفها راس الدولة، وتعتبر هذه الزيارات التعبير الاعلى عن العلاقات الودية بين بلدين.