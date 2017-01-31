إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تطلق استديو تحليلى لفعالياتها ومسابقاتها

صراحة – نواف العايد : تطلق إدارة مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الاستديو التحليلي الخاص بفعالياتها ومسابقاتها، وعلى رأسها جائزة الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، التي يُنتظر أن يتنافس عليها عدد كبير من ملاك الإبل في المملكة العربية السعودية والخليج العربي.

ويأتي الاستديو لتقديم نظرة شاملة لكل ما يتعلق بالإبل المرشحة وأشواط السباق، والإبل التي تشارك لأول مرة ودرجات قوتها وسجلها البطولي في كل المشاركات وفئات المنافسات المختلفة.

وكشف المتحدث الرسمي للمهرجان الدكتور طلال بن خالد الطريفي عن اختيار فريق عمل البرنامج وفق معايير عالية من خلال اختيار فريق تقديم متخصص ويتمتع بمهنية وخبرة طويلة في مجال تقديم البرامج المماثلة، إضافةً إلى ضيوف متنوعين وحياديين من المهتمين بالإبل والمتخصصين من وزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الصحة، لتسليط الضوء على كل ما يهم الفعاليَّة من مسابقات وإجراءات وتنظيم.

وأضاف الطريفي بأن الإعداد للاستديو جاء ليظهر بصورة جيدة تحقق الهدف الأساسي من إقامته مصاحباً للفعاليات أولاً بأول، وإيصال رسائل توعوية للملاك وتحديد نقاط الضعف والقوة لكل منافسة، مؤكدا أنه سينطلق بشكل دوري، مرتين تقريبًا في الأسبوع، كل أربعة أيام، حيث سيبتدئ قريبًا ببثٍ مباشر، وبعد بدء المهرجان سيكون الاستديو يومي لتغطية الحدث ومواكبة تفاصيل السباق.

وحول أهمية الاستديو التحليلي، أشار المتحدث الرسمي إلى أنه من الضروري وجود برنامج يومي ومباشر خلال إقامة الفعاليات، يسلط الضوء على أحداث المسابقات، ويعمل على تزويد المتابعين للتفاصيل الضرورية، ويجعل المتلقي حاضراً في قلب الحدث.

وقال: تم الترتيب مع عدد من القنوات الراعية للاستديو التحليلي، التي ستكون شريكًا إعلاميًّا أساسيًّا له، باعتبار مبادرتها في التواصل مع إدارة المهرجان، وحرصها على مواكبة الحدث، ورغبتها في المشاركة من خلال الاستديو ، وأضاف “سيكون البث مباشراً وبتفاعل يومي مع الجمهور من خلال استقبال اتصالاتهم، حيث سيمتد وقت البرنامج قرابة ساعة ونصف، وسيتاح للقنوات كافة الاشتراك في النقل المباشر لهذا الاستديو، لتحقيق تفاعل وانتشار أكبر”.

وختم الطريفي تصريحه بالتأكيد على أن إدارة المهرجان تعمل على قدمٍ وساق لتقديم كل ما من شأنه الارتقاء إلى مستوى الفعالية وأهميتها، باعتبارها الأكثر حضوراً وشعبيةً بين المهرجانات المماثلة في العالم.