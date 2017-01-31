رئيس الوزراء المصري يشيد بعمق العلاقات المصرية السعودية

صراحة – واس : أشاد رئيس مجلس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل بجناح المملكة المشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثامنة والأربعين، مبديًا إعجابه بما يحتويه الجناح من كتب قيمة تبرز الحراك الثقافي والنهضة العلمية والأدبية والفكرية التي تعيشها المملكة.

وأكد إسماعيل خلال زيارته لجناح المملكة، على عمق العلاقات بين المملكة ومصر، منوهًا بأواصر المحبة بين الشعبين الشقيقين على مدار التاريخ.

من جانبه، أعرب الملحق الثقافي للمملكة في مصر الدكتور خالد بن عبد الله النامي عن ترحيبه بزيارة رئيس الوزراء المصري لجناح المملكة، وقدم له هدية تذكارية بهذه المناسبة.