النفط يقفز 2% مع خفض إنتاج أوبك

صراحة – وكالات : ارتفعت أسعار النفط نحو اثنين بالمئة يوم الثلاثاء بعد أنباء بأن أكبر المنتجين في العالم قد خفضوا الإنتاج هذا الشهر أكثر من التوقعات وبفعل تراجع الدولار.

وأظهر مسح أجرته رويترز تحقيق منظمة البلدان المصدرة للبترول في يناير كانون الثاني 82 بالمئة من تخفيضات الإنتاج التي تعهدت بها وهو ما فاق توقعات السوق بكثير.

وقال مصدر بأوبك عن تقديرات مستوى الالتزام في يناير كانون الثاني “هذا مرتفع جدا ورقم جيد.”

وتراجع الدولار 0.9 بالمئة مقابل سلة عملات مما عزز النفط المقوم بالعملة الأمريكية. ويتجه الدولار صوب أكبر خسارة شهرية له منذ مارس آذار.

وبحلول الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ارتفع خام برنت 66 سنتا للبرميل إلى 55.89 دولار. وزاد الخام الأمريكي الخفيف 72 سنتا إلى 53.35 دولار.

وقلصت الأسعار مكاسبها بعض الشيء بعد أن قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إن أسعار النفط لن تبلغ “المستويات المطلوبة” قبل نهاية 2018 أو 2019.

وقال العبادي “الطلب زاد عن العرض لأول مرة وهذا ساعد في رفع سعر النفط لكنه لن يعود إلى نفس مستوياته في 2013” عندما كان فوق 100 دولار للبرميل.