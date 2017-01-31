مدنى الرياض يحذر من كتلة هوائية باردة تتعرض لها المنطقة



صراحة – الرياض : إشارة الى تقرير الهيئه العامه للأرصاد وحماية البيئة حول تعرض المملكة الى كتله هوائيه بارده تشمل عدد من المناطق ، منها منطقة الرياض وعليه فأن ، مديرية الدفاع المدنى بمنطقة الرياض تدعوا الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بإتباع التعليمات والإرشادات والمتمثلة في استخدام وسائل التدفئة الآمنة, وعدم إشعال الحطب والفحم في أماكن مغلقة، وعدم التحميل الزائد على الموصلات الكهربائية ومراعاة الجهد المناسب لها وللمدفئة الكهربائية.

والحذر من ترك المدفأة في وضع التشغيل اثناء النوم ومتابعة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم خوفاً من العبث بها, وفي حالة استخدام المدافئ التي تعمل على الوقود يجب عدم وضعها في الممرات الضيقة أو بالقرب من الأثاث وضرورة توفير التهوية اللازمة للمنزل بين الحين والآخر لتلافي خطر الاختناق.

وعدم تعبئتها مطلقا أثناء عملها, كما دعت المديريه الراغبين في الرحلات البريه او التخييم الأخذ بعين الاعتبار انخفاض درجات الحرارة محذرةً من عدم إشعال النار داخل المخيمات بغرض التدفئة أو الطبخ إلا بعد تخصيص أماكن آمنة لها والافضل إشعال النار بعيداً عن الخيام ومراعاة اتجاه الرياح, وعدم نقل موقد الحطب إلى الخيمة إلا بعد أن يتحول إلى جمر.

صرح بذلك الرائد محمد الحمادي المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الرياض .