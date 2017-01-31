أمير الرياض يعزّي أسرة القصبي في وفاة والدهم

صراحة – واس : قام صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض , بزيارة اليوم لأسرة القصبي لتقديم العزاء والمواساة في وفاة والدهم قاسم بن عثمان القصبي ـ رحمه الله ـ .

وعبر الأمير فيصل بن بندر عن تعازيه لأبناء الفقيد ( عثمان ، وعمر ، وناصر ، ووليد ، وفهد )، ومعالي محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي , ومعالي المشرف العام التنفيذي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث الدكتور قاسم بن عثمان القصبي , سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته .

من جهتهم أعربوا أسرة القصبي عن شكرهم لأمير الرياض على تعازيه ومشاعره الطيبة ، داعين الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته , وأن يحفظ البلاد تحت ظل قيادتها الرشيدة .