وزير الحرس الوطنى يقوم بجولة تفقدية للجنادرية



صراحة – الرياض : قام صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز ، وزير الحرس الوطني ، رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة ، اليوم بجولة تفقدية للجنادرية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المهرجان, معالي نائب وزير الحرس الوطني نائب رئيس اللجنة العليا للمهرجان الأستاذ عبد المحسن بن عبدالعزيز التويجري , ومعالي رئيس الجهاز العسكري الفريق محمد بن خالد الناهض، ورؤساء اللجان وعدد من المسئولين في وزارة الحرس الوطني.

واستهل سموه زيارته بتفقد المنصة الرئيسة , واطلع على التجهيزات الجارية لاستضافة حفل الدورة الحادية والثلاثين الذي سيشرفه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز

آل سعود ـ حفظه الله ـ غداً , الذي يبدأ بسباق الهجن السنوي الكبير , والحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة.

وقد شملت زيارة سموه مركز العمليات الأمنية بالجنادرية الذي ستشارك فيه مختلف الوحدات الأمنية في سبيل راحة الزوار وتسهيل مهمة المشاركين، والمزودة بالشاشات وأجهزة المراقبة

الأمنية على مدار الساعة في جميع المواقع داخل قرية الجنادرية ومختلف مرافقها ,وفي مواقف السيارات ,والطرق المؤدية إلى الجنادرية.

واستمع سمو الأمير متعب بن عبدالله إلى شرح مفصل عن طبيعة العمل في مركز العمليات.

ثم تفقد سموه أجنحة دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في المهرجان وتجول داخل الجنادرية ,واطلع على المقرات والأجنحة الخاصة بالوزارات والأجهزة الحكومية.

ثم انتقل سمو الأمير متعب بن عبدالله إلى مقر الدولة الضيف لهذا العام جمهورية مصر العربية, حيث كان في استقبال سموه, السفير المصري لدى المملكة ناصر حمدي, الذي صحب سموه في جولة داخل المقر واستمع إلى شرح مفصل عن مشاركة مصر في المهرجان , وما ستقدمه من فعاليات ثقافية وفكرية وتراثية لزوار الجنادرية تتضمن محاضرات وندوات والفنون الشعبية والمقتنيات التي تعبر عن الثقافة والتراث في جمهورية مصر العربية, إضافة لما تتضمنه من عرض لأبرز المنجزات الحضارية والاقتصادية.

ثم انتقل سموه بعد ذلك إلى الجناح الذي تنظمه مؤسسة الملك عبدالله العالمية للأعمال الإنسانية الذي أنشئ تحت عنوان القافلة التعريفية بمعرض الملك عبدالله قيم وحكمه 2018، وكان في استقبال سموه نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة عبد اللطيف بن علي السيف، الذي قدم لسموه شرحا عن الجناح, وما يشتمل عليه من صور ومقتنيات وما يرصد من مبادرات وإنجازات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدا لعزيز ـ رحمه الله ـ ,في جميع المجالات وكذلك القاعات الخاصة بزوار المعرض وجناح الطفل ، واستمع سموه لشرح عن مكونات الجناح عن طريق تقديم

المعلومات والتعريف بالجناح تمهيدا لانطلاقة القافلة الشاملة بهذا المعرض المتنقل بين مختلف المناطق والمدن والمحافظات , كما اطلع سمو الأمير متعب على أبرز ما سيقدم من مقتنيات وهدايا وتحف وموجودات لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ .

وقال سمو الأمير متعب بن عبدالله في ختام الجولة : “بدايـــة يسرني أن أرفـــع أســمى آيـــات الشكر والعرفان لســــيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ورعاه ـ على رعايته ودعمه وتشريفه لنا جميعاً بافتتاح المهرجان وهذا مصــدر اعتزاز لنـــا في الحرس الوطني ولجميع الجهات المشاركة في المهرجان وللوطن بشكل عام”.

وأضاف سموه :” الجنادرية ولله الحمد نجحت في تجسيد وحدة هذا الوطن الغالي وترابطه من خلال وجود جميع أبناء الوطن على أرض الجنادرية عبر مقرات إمارات المناطق التي قامت بجهد كبير في سبيل إبراز وإظهار إرث وتراث كل منطقة بالشكل المشرف ، وأنتهزها فرصة لأشكر كل إخواننا في دول الخليج على مشاركتهم الإيجابية المميزة وكذلك مشاركة الجهات الحكومية التي تعد جزءا مهما في الجنادرية لأنها تبرز الوجه الحضاري للمملكة وتقدمها في جميع المجالات , كما أنها فرصة لكل وزارة أو هيئة بتقديم منجزاتها والتعريف بها ، وأشكر جميع الجهات الحكومية التي حرصت على المشاركة في المهرجان , ونحن على استعداد تام على التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية من أجل المشاركة في الجنادرية , لهذا في كل عام تتم زيادة مساحة الجنادرية لاستيعاب وتلبية كافة الطلبات من الجهات الحكومية”.

وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز في ختام تصريحه بتعاون ووعي زوار المهرجان خلال المواسم الماضية ودورهم الكبير في إنجاح فعالياته رغم الإقبال الشديد .