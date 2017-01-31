انطلاق معرض أوتوميكانيكا جدة 2017 بمركز جدة للمؤتمرات

صراحة – خالد الحسين : افتتح نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة مازن بترجي اليوم النسخة الثانية لمعرض أوتوميكانيكا جدة 2017 , بمشاركة نحو 174 عارضاً من 25 دولة وذلك بمركز جدة للمؤتمرات والفعاليات ويستمر لمدة ثلاثة أيام .

وعقب افتتاح المعرض قام نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة وعدد من ممثلي أكبر شركات السيارات بجولة في منصات المعرض , واستمعوا لشرح من القائمين على كبريات الشركات العالمية المشاركة في المعرض عن أبرز مستجدات قطاع صناعة السيارات على مستوى المنطقة والعالم وما تطرحه شركاتهم من أحدث قطع الغيار والصيانة والإصلاح واكسسورات السيارات.

وأشاد بترجى خلال جولته بتطور سوق قطع غيار وإكسسوارات السيارات في المملكة , مؤكداً أهمية السوق الذي يشهد نمواً ملحوظاً على مدار السنوات السابقة، وأعتبر المعرض نموذجاً لتقديم الحلول الإبداعية للتطورات الحديثة في قطاع السيارات وقطع الغيار للمركبات والحافلات .

وعلى هامش المعرض، افتتح كل من نائب رئيس الغرفة التجارية بجدة مازن بترجى والقنصل العام الأمريكي ماتياس ميتمان , الجناح الأمريكي الذي يضم 7 شركات أمريكية مشاركة في المعرض .

وأشاد القنصل الأمريكي بالعلاقات التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية بالمملكة العربية السعودية , ومن ذلك العلاقات الاقتصادية القوية التي تخدم البلدين , وأثنى على استمرار التعاون التجاري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية .

وقال ميتمان : ” الشركات المشاركة تعمل في قطاع السيارات وتأتى هذه المشاركة لدعم التعاون التجاري بين البلدين وأن التعاون التجاري بين البلدين جلب العديد من المنافع للبلدين الصديقين ونتطلع للعمل مع المملكة لعدة سنوات قادمة ” .

وينقسم المعرض الذي يقام على مساحة 9,000 متر , ويعد أكبر معرض من نوعه في المنطقة , إلى ستة أقسام للمنتجات الرئيسية وهي القطع والمكونات و الالكترونيات والنظم والإكسسوارات والتخصيص والإصلاح والصيانة والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات وإعادة التهيئة.