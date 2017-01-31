بريطانيا تعلن موعد الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية

صراحة – وكالات : قال ماثيو رايكروفت سفير بريطانيا في الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إنه تقرر عقد الجولة المقبلة من محادثات السلام السورية برعاية الأمم المتحدة في 20 فبراير شباط.

وكان من المقرر بدء هذه المحادثات في جنيف في الثامن من فبراير شباط لكن سيرجي لافروف وزير خارجية روسيا أعلن تأجيلها الأسبوع الماضي.

وكانت روسيا وإيران وتركيا قد ترأست الأسبوع الماضي محادثات سلام بين الحكومة السورية والمعارضة في مدينة آستانة عاصمة قازاخستان.

وانتهت هذه المحادثات باتفاق موسكو وأنقرة وطهران على مراقبة التزام الحكومة السورية والمعارضة بهدنة تم التوصل إليها في 30 ديسمبر كانون الأول.