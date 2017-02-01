مسئول يتوقع إدراج دول أخرى لقائمة الممنوعين من دخول أمريكا

صراحة – وكالات : أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي، جون كيلي، أن بعض الدول من أصل الـ7 التي تم إدراجها في مرسوم الرئيس دونالد ترامب حول منع دخول مواطنيها إلى البلاد، قد تظل في القائمة لفترة إضافية.

وقال كيلي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني: “من الممكن ألا يتم شطب بعض الدول التي تشملها حاليا القائمة في أي وقت قريب”.

وأوضح الوزير الأمريكي أن الحديث يدور عن الدول “التي تعيش بحالة الفشل في مختلف المجالات”، مشيرا إلى أن إبقاءها في قائمة حظر الدخول إلى الولايات المتحدة “سيكون مثالا” للبلدان الأخرى.

كما أكد كيلي أن هذه القائمة قد تتسع لاحقا لتشمل عددا من الدول الأخرى، مبينا أن ذلك سيتم في حال تحديد أن سلطاتها “كان بإمكانها تشديد إجراءاتها الأمنية” لضمان التدقيق الأكثر ثقة لمواطنيها.

وكان الرئيس الأمريكي وقع، يوم الجمعة الماضي، على مرسوم يعلق استقبال اللاجئين في الولايات المتحدة لمدة 120 يوما، ويفرض حظرا على دخول المهاجرين من سوريا لفترة زمنية غير محددة، ويمنع دخول مواطني 7 دول مسلمة، وهي إيران وسوريا والعراق وليبيا والصومال والسودان واليمن، إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما.

وأثار مرسوم الرئيس الأمريكي إدانة واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها، ولا سيما من قبل الدول التي استهدفها الأمر التنفيذي هذا.