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1 فبراير, 2017   1679

السوق المالية توافق على طلب الشركة المتحدة الدولية للمواصلات بزيادة رأس مالها

السوق المالية

صراحة – الرياض : أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب الشركة المتحدة الدولية للمواصلات زيادة رأس مالها من (610,000,010) ريال إلى (711,666,680) ريال وذلك بمنح سهم مجاني مقابل كل (6) أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون بسجل المساهمين بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، على أن تسدد قيمة الزيادة في رأس المال عن طريق تحويل مبلغ (101,666,670) ريال من بند “الارباح المبقاة”، وبالتالي يزداد عدد الأسهم من (61,000,001) سهم إلى (71,166,668) سهم، بزيادة قدرها (10,166,667) سهم. وتقتصر المنحة على ملاك الأسهم المقيدين في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق، على أن لا يتجاوز تاريخ انعقادها ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة و على ان تستكمل الشركة الاجراءات المتعلقة بذلك وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.

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