(المنهج الشرعي في النصيحة) محاضرة بجامع الإمام تركي بالرياض غدًا



صراحة – الرياض : يلقي معالي الشيخ الدكتور أحمد بن علي سير مباركي ــ عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء ، محاضرة علمية بعنوان :(المنهج الشرعي في النصيحة) ، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض ، بعد مغرب يوم الخميس الخامس من شهر جمادى الأولى الجاري 1438هـ . جاء ذلك في إعلان صادر عن الإدارة العامة لمركز الدعوة والإرشاد وشؤون الدعوة بمنطقة الرياض ، الذي أوضح أن سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للإفتاء سيقوم بالتعليق على ما جاء في المحاضرة .