دوري جميل: الفتح والتعاون أمام الرائد والشباب

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السابعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:

بطاقة المباراة

الفتح – الرائد

الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )

اليوم: الأربعاء 01 فبراير 2017 م

الوقت: 6,05 مساءً

حكم الساحة: حسين أبو شاهين

المساعد الأول: فهد العمري

المساعد الثاني: بليغ الرمضان

الحكم الرابع: محمد الهويش

بطاقة المباراة

التعاون – الشباب

الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )

اليوم: الأربعاء 01 فبراير 2017 م

الوقت: 6,25 مساءً

حكم الساحة: سلطان الحربي

المساعد الأول: عبدالعزيز الأسمري

المساعد الثاني: هشام الرفاعي

الحكم الرابع: صالح الهذلول