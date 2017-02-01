دوري جميل: الفتح والتعاون أمام الرائد والشباب

صراحة-الرياض:ضمن مباريات دوري جميل للمحترفين في جولته السابعة عشر تقام اليوم مباراتان ستكون على النحو التالي:
بطاقة المباراة
الفتح – الرائد
الملعب: ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية ( الأحساء )
اليوم: الأربعاء 01 فبراير 2017 م
الوقت: 6,05 مساءً
حكم الساحة: حسين أبو شاهين
المساعد الأول: فهد العمري
المساعد الثاني: بليغ الرمضان
الحكم الرابع: محمد الهويش
بطاقة المباراة
التعاون – الشباب
الملعب: استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ( بريدة )
اليوم: الأربعاء 01 فبراير 2017 م
الوقت: 6,25 مساءً
حكم الساحة: سلطان الحربي
المساعد الأول: عبدالعزيز الأسمري
المساعد الثاني: هشام الرفاعي
الحكم الرابع: صالح الهذلول