“أدلاء المدينة” تستقبل طلبات المواطنين لشغل 2600 وظيفة خلال موسم الحج

صراحة-المدينةالمنورة:دعت المؤسسة الأهلية للأدلاء بالمدينة المنورة الراغبين بالعمل الموسمي لحج هذا العام 1438هـ إلى تقديم طلباتهم عبر موقع المؤسسة الإلكتروني www.adilla.com.sa حيث سيكون التسجيل متاحاً حتى التاسع والعشرين من شهر جمادي الآخر القادم.

وأفاد عضو مجلس الإدارة للشؤون الإدارية بالمؤسسة الدليل الدكتور أحمد بن أسعد خليل، أن عدد الوظائف المتاحة يزيد عن 2600 وظيفة موسمية, بالإضافة للوظائف القيادية، مبيناً أن الشؤون الإدارية بالمؤسسة ستقوم بفرز الطلبات وفق مؤهلات المتقدمين واحتياجات مكاتب وقطاعات المؤسسة, على أن يتم إرسال رسائل للمرشحين لمراجعة مقر المؤسسة لاستكمال أوراقهم وتوقيع العقود, مؤكداً أن الأولوية في التوظيف ستكون للمواطنين إذ تجاوزت نسبتهم العام الماضي 80% من عدد الموظفين, مؤكداً حرص المؤسسة زيادة هذه النسبة في موسم الحج هذا العام.