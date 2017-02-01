جمرك حالة عمّار يُحبط محاولتين لتهريب أكثر من 3400 حبة كبتاجون

صراحة-الرياض:تمكّن جمرك حالة عمّار على الحدود الشمالية الغربية من المملكة من إحباط محاولتين لتهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (3.484) ثلاثة آلاف وأربعمائة وأربعة وثمانون حبة عُثر عليها مُخبأة مع مسافرَين قدما إلى المملكة عبر المنفذ.

وتفصيلاً قال عبدالعزيز النعيمة مدير عام جمرك حالة عمّار: تم إحباط تلك الكمية من خلال محاولتين لتهريبها، حيث قدِمت أولاً للجمرك مركبة من نوع “خصوصي” بقيادة أحد المسافرين وعند خضوعها للإجراءات الجمركية عُثر على (3051) حبة كبتاجون كانت مُخبأة في حقيبة قائد المركبة، حيث تم إخفاء الحبوب داخل علبة “كريم شعر” كانت ضمن الأمتعة التي كانت في الحقيبة، في حين تم إخفاء جزء آخر من الكمية داخل تجويف في المقبض الخاص بسحب “الحقيبة”.