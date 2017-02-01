نشاط ” الجنادرية 31 ” الثقافي يبدأ غداً الخميس

صراحة-الرياض:يبدأ البرنامج الثقافي المصاحب للمهرجــان الوطنــي للتــراث والثقافــة ” الجنادرية 31 ” غداً الخميس في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الانتركونتيننتال بالرياض . ويحرص المهرجان ســنويا علــى استضافة كوكبة من المفكرين والمثقفيــن والمثقفــات من مختلف دول العالم ، للمشاركة في البرنامــج الثقافــي الذي يعده المهرجان ، ويعد منبــراً مــن منابــر الفكــر التــي تحظــى بالاعتبــار والتقديــر لرزانــة الموضوعــات واتزانهــا وملامســتها للهــم الإنســاني المشــترك ، بعيــدا عن الزوابــع والخلافات ، وتواكب الأحــداث والتطــورات فــي الداخــل والمحيــط الإقليمــي والعالمــي . وبهذه المناسبة رحب صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان ، بضيوف المهرجان ، كما رحب بمشاركة جمهورية مصر العربية الشقيقة ضيف شرف المهرجان لهذا العام بوصفها إحدى إضافات المهرجان الوطني هذا العام، التي يتم خلالها التعرف على ثقافات وتراث الدول الشقيقة والصديقة ، وامتداداً للتقليد الذي ينهجه المهرجان سنوياً. وأوضح سمو وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان ، أن مهرجان هذا العام يحمل الكثير من الفعاليات في برنامجه الثقافي من محاضرات وندوات وأمسيات وأنشطة ثقافية منوعة في مختلف الجوانب الإبداعية ، إضافة إلى ما سيقدم للزوار في الجنادرية من فعاليات تراثية منوعة . وسيناقش البرنامج الثقافي في نسخة ” الجنادرية 31 ” جملة من المحاور المختلفة ، من خلال ندواتٍ ومحاضراتٍ علمية ، يتناوب في الحديث عنها خبراء متخصصون من مختلف دول العالم ، يسلطون الضوء على قضايا إقليمية ودولية ، تتعلق بالشأن الثقافي والسياسي والاقتصادي ، فيما سيتولى متحدثين محليين خلال ندواتٍ أخرى قراءة مستقبل المملكة على المستوى الاقتصادي والثقافي ، وفق رؤية المملكة 2030.وسيتطرق المتحدثون في هذا الحدث الثقافي الى عدة موضوعات منها: “عوامل قوة أهل السنة والجماعة ” ، و العلاقات العربية الأمريكية ، ، فيما سيكون الشأن الإقليمي العربي حاضراً بشكلٍ موسع عبر أكثر من ندوة ، يبحث فيها المشاركون جوانب ثقافية وسياسية واجتماعية منها ندوة بعنوان ( مهددات النظام الإقليمي العربي ) ، وندوة بعنوان ( الإيديولوجيا في المشهد السياسي للعالم العربي ) ، وندوة عنوانها (الرواية العربية المعاصرة والإيدولوجيا ” شهادات ” )، وندوة ( الرواية العربية المعاصرة والإيدولوجيا ” نقد” ) . وعن الندوات التي سيقرأ فيها خبراء سعوديون مستقبل المملكة اقتصادياً وثقافياً واجتماعياً ، تبرز ندوة ( المملكة 2030: رؤية تستشرف المستقبل) في مقدمة هذه الندوات ، فيما ستتناول الندوة الثانية في ذات الإطار موضوع ( المملكة 2030: والاقتصاد الوطني) ، في حين ستركز الندوة الثالثة على ( الأبعاد الاجتماعية في رؤية المملكة 2030)، بينما سيحظى الإعلام السعودي بالحديث عنه في هذه التظاهرة الثقافية الوطنية عبر ندوة بعنوان ” مستقبل الإعلام السعودي في ضوء الثورة الرقمية ” . وستركز ندوتان من البرنامج الثقافي في مهرجان ( الجنادرية 31 ) على موضوع ( السعودية ومصر : تاريخ من العالقات الراسخة والمسؤولية القومية والإقليمية ) ، بوصف جمهورية مصر العربية ضيف شرف المهرجان لهذا العام . وستشهد الليلتان الأولى من أيام المهرجان على مسرح القرية التراثية بالجنادرية ، إحياء أمسيات شعرية شعبية ، يقدمها عدداً من الشعراء الخليجيين ، في حين ستحتضن الأندية الأدبية في الرياض والدمام وجدة 3 أمسيات أدبية عربية ، يقدمها أدباء عرب تميزوا بحضورهم على الساحة الشعرية العربية عبر أعمالهم الأدبية