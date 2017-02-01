أمانة المنطقة الشرقية تجتاز متطلبات المركز الوطني للتصديق الرقمي

صراحة-الدمام:اجتازت أمانة المنطقة الشرقية متطلبات واشتراطات اعتماد المركز الوطني للتصديق الرقمي بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، كثاني جهة خدمية حكومية بالمنطقة الشرقية، تقدم خدمات التصديق الحكومي.

وتعد أمانة الشرقية ضمن الجهات الأوائل في حصولها على الاعتماد، الذي يُمّكنها من الاستفادة من خدمات المركز الوطني للتصديق الرقمي الذي أنشئ لتعزيز التحول نحو التعاملات الإلكترونية في إصدار شهادات التصديق الرقمي كالتحقق من الهوية والتوقيع الإلكتروني وتشفير البيانات والتأكد من هوية الأطراف المتعاملة مع الأمانة إلكترونياً وإمكانية إجراء عملية التوقيع الإلكتروني.

ويسهم هذا الاعتماد في إيجاد بيئة تعاملات إلكترونية آمنة في إنجاز جميع المعاملات وتحقيق مستوى عالٍ من الثقة في التعاملات الإلكترونية كما يساعد في الارتقاء بجودة الخدمات والمنظومة الإلكترونية التي تقدمها الأمانة لجميع المستفيدين.

وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير،أن خدمة المواطنين والمقيمين والتيسير عليهم تمثل أولوية للأمانة، وأن الأمانة لن تدخر أي جهد في سبيل تحقيق هدفها الاستراتيجي لتطبيق مفهوم الأمانة الرقمية واستثمار تقنية المعلومات للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين.