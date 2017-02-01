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1 فبراير, 2017   2829

مدني جدة يطلق حملة تفتيشية للكشف عن متطلبات السلامة في المستودعات

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صراحة-جدة:اطلقت الإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة أمس، حملة تفتيشية للكشف على مستودعات جنوب جدة للتأكد من اكتمال متطلبات السلامة ، ورصد أي ملاحظات تخل بالسلامة العامة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها .
واسفرت الحملة التي تستمر ثلاثة أيام ويشارك فيها 35 دورية سلامة من ضباط وأفراد , عن رصد عدد 54 موقعا مخالفاً تم إعداد محاضر لتغريمها حسب نظام ولوائح الدفاع المدني التنفيذية , وكذلك تحرير عدد 157 إشعار مراجعة لبعض المواقع لتصحيح وضعها .
وأوضح مدير الادارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة العقيد طلال بديوي , أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة التنفيذية الميدانية للمسح الوقائي على مدار العام لمختلف الأنشطة والأحياء بدعم من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة , ومتابعة مدير الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة اللواء سالم بن مرزوق المطرفي .

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