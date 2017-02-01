لتعزيز احتياجات الرئاسة من الناحية التدريبية.. الرئاسة العامة تفعل شراكتها مع ” نياجرا “

صراحة-الرياض:إيماناً من الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بأهمية الشراكات ومد جسور التواصل والتعاون والاتفاقيات مع القطاعات الأخرى في سبيل تحقيق مبدأ التعاون في شتى المجالات زار وفد من كلية نياجرا التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بمكة المكرمة أمس الثلاثاء مقر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على غرار الاتفاقية التي سبق وأن تم توقيعها بين الجهتين بهدف التدريب والتطوير، حيث تم الوقوف خلال الزيارة على مرافق الرئاسة إلى جانب زيارة معرض الحرمين.

وذكر سطام المطرفي مدير إدارة وحدة متابعة القرارات والتوصيات والاتفاقيات بمكتب معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن زيارة وفد كلية نياجرا لمرافق الرئاسة العامة ومعرض الحرمين جاءت وبناء على عقد تم توقيعه معهم في وقت سابق بهدف التدريب إلى جانب الوقوف على احتياجات الرئاسة من الناحية التدريبية . مشيراً أنه تم بحث سبل الاتفاقيات بما يخص جانب التدريب والتطوير على حد سواء.