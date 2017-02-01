وزير الإسكان يستقبل وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة

صراحة-الرياض:استقبل معالي وزير الإسكان ماجد بن عبد الله الحقيل، أمس بالوزارة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال استعراض جهود وخطط وزارة الإسكان ومشاريعها الحالية والمستقبلية بمنطقة المدينة المنورة التي تأتي تماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 الهادفة إلى رفع نسبة تملك المواطنين لمساكنهم.

ونوه وزير الإسكان بما تقدّمه إمارة منطقة المدينة المنورة من تسهيلات وتعاون فاعل مع الوزارة، في إطار تنفيذ مشاريعها الإسكانية وتوفيرها للمواطنين المستحقين.