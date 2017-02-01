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1 فبراير, 2017   2116

الأمير فيصل بن بندر يطلق الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان

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صراحة – نواف العايد : دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، الحملة الخليجية للتوعية بالسرطان تحت شعار ( 40% وقاية و 40% شفاء ).
جاء ذلك خلال استقبال سموه في مكتبه بقصر الحكم اليوم أعضاء الحملة الخليجية لمكافحة السرطان برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون العلاجية الدكتور طريف بن يوسف الأعمى .
واطلع سمو أمير منطقة الرياض على أهداف واستراتيجية الحملة ، والطرق التوعوية المعمول بها .
الجدير بالذكر أن الحملة تأتي تفعيلاً للخطة الخليجية التنفيذية لمكافحة السرطان 2016 – 2025 وتهدف للوقاية الأولية والثانوية من السرطان ، ورفع المستوى الصحي في المجتمع الخليجي.

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