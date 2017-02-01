الفيصل يوافق على إعادة تشكيل مجلس شباب مكة للتنمية لـ 4 أعوام مقبلة

صراحة – فيصل القحطاني : وافق صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على إعادة تشكيل مجلس شباب المنطقة للتنمية لمدة 4 أعوام مقبلة.

وثمّن المشرف على وكالة أمارة منطقة مكة المكرمة للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية لقطاع الشباب بالمنطقة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح , موافقة سمو أمير منطقة مكة المكرمة على إعادة تشكيل المجلس , مؤكدا بأن ذلك يأتي في إطار حرص واهتمام سموه بشباب المنطقة ومنحهم الفرصة للمشاركة في التنمية .

وأكد الفالح أن إعادة تشكيل مجلس شباب منطقة مكة للتنمية سيسهم – بإذن الله – في تحقيق مخرجات استراتيجية المنطقة , التي بدأ العمل على تحديثها خاصة فيما يتعلق بمحور الشباب والتنمية وتمكين الشباب من المساهمة في تنمية منطقتهم ، كما أنه منسجم مع مخرجات ورشة تحديث استراتيجية المنطقة , وخطوة عملية لتفعيل مخرجات استراتيجية المنطقة ومبادراتها وتحويلها إلى برامج تنفيذية على أرض الميدان ، باعتبار أن الاهتمام ببناء الإنسان يبدأ من المراحل العمرية المبكرة وبالذات فئة الشباب الذين سيسهمون في استشراف مستقبل التنمية وصناعة التطوير في المنطقة.

وأبان أن المجلس المكون من 19 شابا وفتاة , سيعمل على تعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية الوطنية لدى الفئة العمرية الشبابية , وتوعيتهم تجاه أهمية دورهم في تنمية مجتمعهم ومنطقتهم ، مع الأخذ في الاعتبار أن يكون منصة لاحتضان ودعم المبادرات والمشاريع الإبداعية المقدمة من هذه الفئة بما يعود بالنفع على المنطقة ، مشيراً إلى أنه سيكون لهذا المجلس مجالس ولجان منبثقة منه في جميع محافظات المنطقة , وسيربط مع مؤسسات وأجهزة الدولة الحكومية ذات العلاقة بشؤون الشباب.

وأفاد الدكتور الفالح أن مجلس شباب المنطقة للتنمية سيكون منبراً لطرح ومناقشة كل ما يتصل بقضايا واحتياجات هذه الفئة وإيصالها لصناع ومتخذي القرار , إلى جانب دوره الفاعل في تحقيق التواصل مع المبتعثين والمبتعثات في الخارج من أبناء المنطقة للإفادة من خبراتهم ومعارفهم المكتسبة بما يعود بالنفع على المنطقة ، وتهيئتهم لنقل صورة مشرقة عن مستوى إدراكهم ووعيهم الاجتماعي والوطني تجاه بلدهم وإسهاماتهم في رقيها وتنميتها وتطويرها .

ولفت النظر إلى أن مجلس الشباب يشارك مجلس المنطقة بتقديم بالأفكار والرؤى والمشاريع التي يحتاجها الشباب، فيما يهدف إلى اكتشاف واستثمار كفاءات وطاقات الشباب في العديد من الأنشطة الثقافية، والعلمية، والسياحية، والرياضية وغيرها من الجوانب المختلفة.

وفي سياق متصل , يرأس سمو أمير منطقة مكة المكرمة الأحد المقبل الاجتماع الأول لمجلس المنطقة بعد إعادة تشكيله لمدة 4 أعوام مقبلة ، حيث يستمع الأعضاء لتوجيهات سموه , التي تشدد على ضرورة الارتقاء بخدمة إنسان المنطقة وتنميتها على صعيد المكان، كما سيتم في الاجتماع تشكيل لجان مجلس المنطقة وتسمية الرؤساء ونوابهم.

الجدير بالذكر أن رئاسة لجان المجلس في دورته السابقة أسندت إلى عدد من الأهالي وحققت نجاحا ملحوظا توجت بإشادة وتقدير أمير المنطقة.