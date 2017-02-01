أمانة المدينة المنورة تنهي مشاريع تشجير وتجميل مداخل ومخارج المدينة

صراحة – محمد المحسن : قامت أمانة منطقة المدينة المنورة بتشجير وتجميل مدخل المدينة المنورة خاصة على التقاطع الحيوي المحيطة بها متضمنه بذلك مشروع ( تشجير وتجميل تقاطع طريق الهجرة مع طريق الأمير عبدالمحسن ) الجاري الانتهاء من تنفيذه حالياً ، وذلك لما لهذا التقاطع من أهمية محورية حيث أنه يشمل الإتجاه القادم من الرياض إلى المدينة المنورة ومكة المكرمة على طريق الهجرة والذي بلغت مساحته الإجمالية (22560م2) متضمناً عدة عناصر منها العناصر المرنة والتي تشمل المسطحات الخضراء (نجيل طبيعي) والنخيل (أشجار سدر) وشجيرات قابلة للتشكيل ومزهرات (صباريات) ، وكذلك العناصر الصلبة من نجيل صناعي بألوان مختلفة وكتل صخرية طبيعية ووحدات إضاءة محددة الشكل وأرضيات إنترلوك ، وذلك للوصول إلى ما تهدف إليه فكرة المشروع من عمل تشكيل بخطوط منحنية تتناسب مع شكل الأرض ، وإستخدام عناصر تنسيق الموقع بمناسيب متدرجة في اتجاه القادم من الرياض إلى المدينة المنورة على طريق الهجرة وتوزيع النخيل كخلفية للتصميم بشكل موازي لطريق الأمير عبدالمحسن مع طريق الهجرة وتداخل العناصر المرنة مع الصلبة واستخدامها كمحددات الشكل مما يتيح تنوع الألوان، وهذا بهدف ما تسعى إليه أمانة منطقة المدينة المنورة من رفع مستوى التطور الحضري وخدماتها الإنسانية لسكان المدينة المنورة وزوارها، كما انه جاري الانتهاء من تنفيذ عدد (2) من الملاعب احدهما بحي العريض ( مخطط الربوة ) بإجمالي مساحة (1186)م2 والأخر بحي بني حارثة والذي بلغ مساحته ( 2169) م2، إضافة الي انه جاري العمل حالياً بعدد (5) ملاعب بلغت مساحتهم الإجمالية (25615) م2.

من جهة أخرى شمل الإنشاء قطاع تنفيذ شبكات الري والخزانات وإنشاء خطوط الاستفادة من المياه المعالجة للري حيث تم خلال الثلاث أشهر المنقضية تنفيذ عدد من خزانات الري بحديقة الواحة بسعة (100 متر مكعب) ، وكذلك تنفيذ خطوط ري فرعية بطريق ثقف بن عمرو الأسدي بطول (2كم) وخزان بسعة (1000متر مكعب)، إضافة الي إنشاء وتنفيذ خطوط الاستفادة التي بلغ إجماليها (638متر) وتنفيذ خزان بسعة ( 5000 متر مكعب ) في طريق العيون، وجاري تنفيذ خزان بجوار حديقة النخيل بسعة (100متر مكعب).