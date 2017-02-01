الهلال لمواصلة صدارته أمام القادسية غداً .. وقمة الجولة تجمع الاتحاد والأهلي بعد غد

صراحة – خالد الحسين : يخوض فريق الهلال اختباراً صعباً أمام ضيفه القادسية غداً على استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض ضمن الجولة السابعة عشرة من دوري ” جميل ” السعودي للمحترفين لكرة القدم .

ويسعى الهلال المتصدر بـ 40 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن الأهلي الثاني ، وخمس نقاط عن الاتحاد الثالث إلى تحقيق الفوز الرابع تواليا والابتعاد في الصدارة في حال كانت نتيجة قمة الاتحاد والأهلي يوم الجمعة المقبل في مصلحته ، وكل المؤشرات تصب في مصلحة الهلال، بفارق الإمكانيات عن القادسية العاشر برصيد 16 نقطة ،ورغم ذلك لن يكون القادسية سهلا لاسيما بعد الفوز الذي حققه على النصر 3-2 في الجولة الماضية.

وستشهد صفوف الهلال مشاركة جميع العناصر الأساسية عطفا على جاهزيتها الفنية والبدنية بما فيهم المحترف السوري عمر خربين الذي قدم مستوى جيدا في مباراته الأولى مع الفريق أمام الاتفاق وانتهت بهدف دون رد .

وتشهد الجولة بعد غد الجمعة مباراة دربي جدة بين الاتحاد والأهلي ، وتعد المباراة مهمه لكلا الفريقين خاصة أن الأهلي يسعى جاهداً إلى مطاردة الهلال والتساوي معه بالنقاط في حال تعثر الهلال أمام القادسية ، بالإضافة إلى إضعاف فرصة الاتحاد في ملاحقته ، كما يعد الأهلي حالياً في أفضل حالاته بعد عودة اللاعبين المصابين وتدعيم صفوفه بالثنائي سعيد المولد والعراقي سعد عبدالأمير .

ويسعى الاتحاد إلى تجاوز أزمة الغيابات التي أثرت على مستواه في آخر ثلاث مباريات، لتحقيق الفوز على غريمه التقليدي وإبقاء فرصته قوية في إحراز اللقب ، ومن المحتمل أن يعود إلى صفوف الاتحاد المهاجم التونسي أحمد العكايشي عقب خروج منتخب بلاده من كأس الأمم الإفريقية في الغابون .

وتستكمل بعد المباريات فيلعب الباطن مع الاتفاق ، وتختتم الجولة يوم السبت المقبل بلقاء الوحدة مع الفيصلي والخليج مع النصر .