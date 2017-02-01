صراحة – نواف العايد : أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه إلحاقاً لإعلانها بتاريخ 28 / 2 / 1438هـ الموافق 28 /11 / 2016م المتضمن منع المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) من قبول مكتتبي تأمين
المركبات، وبالتالي منعها من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة اعتباراً من تاريخ 29 /2 /1438هـ الموافق 29 /11 /2016م، فقد قررت المؤسسة السماح لشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) بقبول مكتتبين جُدد في تأمين المركبات، وبالتالي السماح لها بإصدار وثائق تأمين المركبات اعتباراً من يوم الخميس 5 /5 /1438هـ الموافق 2 /2 /2017م .
وأشارت مؤسسة النقد إلى أن هذا القرار جاء بعد أن عالجت الشركة ملاحظات المؤسسة القائمة عند الإيقاف وطوَّرت نظام معالجة تسوية مطالبات تأمين المركبات وشكاوى العملاء.
رفع إيقاف شركة (أسيج) من إصدار أي وثيقة تأمين مركبات جديدة
عدد التعليقات (0)
أضف تعليقك
جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA