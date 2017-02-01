اتلاف أكثر من 650 كيلو جراما من الأسماك الفاسدة في المدينة المنورة

صراحة – فيصل القحطاني : اتلفت الفرق الرقابية التابعة لوكالة الخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة اليوم أكثر من 650 كيلو جراما من الأسماك الفاسدة والغير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك ضمن الجولات الميدانية اليومية للفرق الرقابية في السوق المركزي للأسماك.

وأوضح وكيل الأمين للخدمات بأمانة منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالله سليهم أن الفرق الرقابية قامت اليوم بزيارة لسوق السمك المركزي وتم ضبط أكثر من 650 كيلو جرام من الأسماك الفاسدة التي يظهر عليها علامات التلف والفساد وعلى الفور تم إتلاف تلك الكمية وتطبيق ﻻﺋﺤﺔ اﻟﻐﺮاﻣﺎت واﻟﺠﺰاءات ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ بحق المحلات المخالفة.

من جهته بين مدير عام الشؤون الرقابية بأمانة المدينة المنورة المكلف محمد بن احسان عبده أن من أبرز الملاحظات التي تم رصدها في السوق تدني مستوى النظافة العامة للمحلات التي تم إغلاقها ، وكذلك تدني مستوى النظافة الشخصية لعدد من العمالة ، وتجمع المياه في أرضيات المحلات ، وتخزين المواد الغذائية والأسماك على الأرض.