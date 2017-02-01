انطلاق فردية الأساتذة الثالثة للبولينج بالرياض بمشاركة 16 لاعب

صراحة – خالد الحسين : انطلقت اليوم الأربعاء بطولة الأساتذة الفردية الثالثة للبولينج والتي تستضيفها الرياض لمدة 5 أيام على صالة المركز العالمي للبولينج بمشاركة 16 لاعباً سعودياً تمكنوا من تحقيق أفضل تصنيف خلال العام الماضي 2016.

وتنطلق المرحلة الأولى من البطولة غداً الخميس بإقامة 12 شوط قسمت على مرحلتين، الأولى عند العاشرة صباحاً فيما تبدأ المرحلة الثانية عند الرابعة عصراً بحيث تلعب كل مجموعة من سبعة أشواط تنتهي في حال فوز أحد اللاعبين بمجموع أربعة أشواط وينص نظام البطولة على خروج اللاعب من خسارتين .

من جهته أكد رئيس اللجنة التنظيمية للبطولة المدير التنفيذي للإتحاد السعودي للبولينج عبدالملك الشثري سير كافة الأمور الفنية والتنظيمية في البطولة بالشكل السليم الذي يؤكد نجاح منافسات بطولة الأساتذة الفردية الثالثة للبولينج مبيناً أن التنظيم المميز الذي سبق منافسات البطولة يؤكد نجاحها المنتظر كون العمل تم بشكل مميز من جميع اللجان العاملة في البطولة لأنهاء كافة الترتيبات منذ وقت مبكر لاستضافة المنافسات مشيراً في الوقت نفسه للدور الكبير الذي يقوم به جميع لاعبي البولينج طوال الموسم من التزام كامل بالتدريبات وتنفيذ مستمر لجميع التوجيهات التي تصدر من مدرب المنتخب السعودي ريتشارد ريك والمساعدين الوطنيين له خلال الفترات الماضية .

أبدى عمار طراد لاعب المنتخب السعودي للبولينج بطل النسخة السابقة سعادته بالتأهل لمنافسات بطولة الأساتذة الفردية للبولينج في نسختها الثالثة والذي يأمل من خلالها بتكرار الإنجاز السابق له وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي رغم المنافسة الكبيرة التي يتوقعها في منافسات البطولة الثالثة كون جميع اللاعبين المشاركين فيها مرشحين لتحقيق اللقب.

وبين طراد ان طموحه لن يتوقف في هذه اللعبة المميزة بل سيستمر للوصول لمستوى يؤهله لتحقيق ميدالية أو بطولة دولية للسعودية مؤكداً أن العمل الذي يقدمه القائمين على اللعبة في الاتحاد السعودي للبولينج يعتبر أمراً محفزاً ومشجعاً لكل لاعب ليقدم أفضل ما لديه في هذه اللعبة وتحقيق أفضل الإنجازات للوطن مشيراً للمنافسة الشديدة والقوية التي ستشهدها بطولة الأساتذة الفردية الثالثة مقدماً شكره للقائمين على اللعبة في السعودية وعلى رأسهم رئيس الإتحاد السعودي للبولينج الأمير عبدالحكيم بن مساعد الذي يسعى بكل جهد لتقديم جميع التسهيلات للاعبين مما يسهل عليهم المشاركة وتحقيق أفضل النتائج .