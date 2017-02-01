أمانة جدة تغلق ١٣ محلاً مخالفاً لنظام بيع مشروبات الطاقة والتبغ

صراحة – نواف العايد : ضمن جهود أمانة محافظة جدة في المحافظة على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان وزوار محافظة جدة وأثناء الجولات الرقابية التي قامت بلدية المطار الفرعية بتنفيذها في نطاق الفرع والتي تم من خلالها إنذار المحلات التجارية المخالفة وأخذ التعهدات اللازمة لتطبيق نظام عدم بيع مشروبات الطاقة والتبغ لمن هم دون سن 18 عام.

وأوضح رئيس بلدية المطار المهندس محمد الهلال بأنه تم اخذ تعهدات على اكثر من 250 مركز تموين بعدم بيع منتجات التبغ ومشروبات الطاقه لما هم دون عمر 18 عام .

مضيفا بانه تم رصد 13 محلا مخالفا لنظام البيع وتم تغريمها واغلاقها .

وتؤكد أمانة محافظة جدة حرصها على أمن وسلامة الغذاء المقدم لسكان محافظة جدة وعدم تهاونها بتطبيق الإجراءات النظامية ضد المخالفين, وتقدم شكرها لسكان محافظة جدة على تعاونهم في التبليغ عن المخالفات البلدية عن طريق عمليات الأمانة 940 أو عبر المستكشف الجغرافي وقنوات الأمانة على مواقع التواصل الاجتماعي.