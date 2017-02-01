“الشؤون البلدية” تصدر بيانا يشأن معاناة أهالي خليص من إنشاء منطقة صناعية

صراحة – فيصل القحطاني : اكد متحدث وزارة الشؤون البلدية حمد بن سعد العمر رداً على ما تم تداوله من معاناة بعض أهالي خليص من إنشاء منطقة صناعية ومستودعات بجوار الأحياء السكنية؛ إنه تم تكليف لجنة للوقوف على جوانب المشروع،

وقال إنه سبق وصدر توجيه من وزير الشؤون البلدية بتشكيل فريق عمل من المختصين قام بزيارة المحافظة والموقع ورفع تقريره، وأفاد فيه بضرورة استطلاع رأي عدة جهات من بينها محافظة خليص والدفاع المدني والأرصاد والمجلس البلدي ووزارة النقل.و أنه حال اكتمال الإفادات سيتم اتخاذ القرار وسيراعي مصلحة المواطنين.