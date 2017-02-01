النصر يصدر بياناً حول توقيع نادي العين مع المدرب الكرواتي زوران ماميتش

صراحة – خالد الحسين : قال النصر في بيان رسمي “تابعت إدارة نادي النصر طوال الأيام الماضية الاتهامات التي طالتها في قضية الكرواتي زوران مدرب الفريق السابق، بعد تلقيه عرضاً من العين الإماراتي وهو على رأس عمله، وتابعنا باهتمام كل تصريحات مسؤولي نادي العين الشقيق”.

وقد صرح الأستاذ غانم الهاجري في أكثر من وسيلة إعلامية ، ان ناديه لم يتفاوض مع زوران ، وأنه هو أحد الخيارات المعروضة عليهم من قبل بعض وكلاء الأعمال ، وشدد على علاقة ناديه مع الأندية الشقيقة وعلى رأسها نادي النصر ، ولذلك سيتم الاتصال بنادي النصر لتوضيح الموقف من التعاقد مع زوران لو تم .

وتابع البيان “اليوم أعلن نادي العين التعاقد مع زوران ، ولم نتلق حتى اللحظة اتصالا أو خطابا من نادي العين ، مما يجعلنا نراجع كل المواقف والكلمات السابقة لسعادة رئيس النادي.

وأضاف “تود إدارة النصر أن توضح لجماهير الناديين الشقيقين، أننا نحرص على علاقة الأشقاء ، وهي لا تخضع لتفاصيل كرة القدم ، بل ممتدة لما هو أعمق من ذلك ، لذلك نستغرب أشد الاستغراب التعامل بتجاهل من إدارة نادي العين”.

وأكدت إدارة النصر على أن هذا التجاهل والتفاوض مع مدرب على رأس عمله وسط الموسم ، تصرف لا يليق بنادي العين الشقيق، ونؤكد أن ما حدث دخيلاً على ثقافة وعلاقة الأندية الخليجية.

وأتم البيان “نشدد على أننا صبرنا أسبوعا كاملا تمسكنا فيه بضبط النفس وإحسان النية في الأشقاء بنادي العين للتواصل معنا قبل التعاقد مع المدرب، تحقيقا لتصريحاتهم المتتالية، ولكننا صدمنا اليوم بالتجاهل التام وإعلان التعاقد مع المدرب، وكان لا بد من هذا التوضيح، وسيظل نادي النصر يمد يده لكل الأندية الشقيقة ويؤكد ثباته على حسن النية وصفاء العلاقات والتمسك بالأخلاق الرياضية والأدبيات المهنية التي تسمو بالمنافسة الرياضية في كل مكان‬”.